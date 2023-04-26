В больницу увезли кошку женщины, которая пострадала во время пожара на Зорге — у обеих ожоги

26 апреля в пожаре на улице Зорге в Новосибирске пострадала не только хозяйка квартиры, но и ее кошка. Женщину доставили в больницу, животное увезли в ветеринарную клинику.
О произошедшем корреспонденту НГС рассказала руководитель приюта «Кошачье царство» Татьяна Зеленская. К ней обратилась женщина, которая была на месте происшествия. По ее словам, пострадавшую на пожаре увезли в больницу. Она была без сознания.
— Из горящей квартиры пожарные спасли женщину, ее с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
У кошки, которую нашли на месте пожара, также были ожоги. Животное находилось в тяжелом состоянии, не могло дышать самостоятельно. Татьяна, узнав о ситуации, позвонила в ветеринарную клинику, где есть кислородная камера, там сказали, что могут принять животное. После этого очевидцы пожара передали кошку в ветклинику «Энималз».
— Врач сказала, что прогноз по выживаемости после пожаров неблагоприятный у кошек. Бывают ожоги внутренних органов, это тяжело, — сообщила НГС Татьяна Зеленская.
В самой ветеринарной клинике журналисту подтвердили, что кошка сейчас находится в кислородной камере. Она в тяжелом состоянии, прогноз по ее состоянию пока не дают.
В апреле НГС писал о том, что новосибирский пожарный Денис Новосельцев спас кошку Бусеньку. Он вынес ее на улицу во время пожара и надел на животное кислородную маску. Хозяйка Бусеньки в благодарность подарила Денису торт с фотографией своей кошки.