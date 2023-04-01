В Новосибирске пожарные спасли кошку, надев кислородную маску, — что хозяева подарили в ответ

Две жительницы Новосибирска подарили торт пожарному Денису Новосельцеву, который спас их кошку Бусеньку во время пожара. Как рассказала НГС хозяйка кошки Алена Зимовская, 23 марта в доме по адресу: Комсомольская, 7 загорелась соседняя квартира. Во время тушения один из сотрудников МЧС взломал квартиру женщины и вытащил из копоти и дыма ее питомицу.

