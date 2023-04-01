В Новосибирске пожарные спасли кошку, надев кислородную маску, — что хозяева подарили в ответ

Две жительницы Новосибирска подарили торт пожарному Денису Новосельцеву, который спас их кошку Бусеньку во время пожара. Как рассказала НГС хозяйка кошки Алена Зимовская, 23 марта в доме по адресу: Комсомольская, 7 загорелась соседняя квартира. Во время тушения один из сотрудников МЧС взломал квартиру женщины и вытащил из копоти и дыма ее питомицу.
— Пожарный Денис Новосельцев вынес ее на улицу и откачал, надев кислородную маску. Кошечка осталась жива благодаря грамотным действиям пожарного, для которого спасти жизнь — это главное, неважно, человек это или животное. Мы с сестрой в знак благодарности привезли торт и вручили пожарным, — рассказала Алена.
Женщины поблагодарили сотрудника пожарной службы за спасение питомицы и подарили торт с фотографией Бусеньки. Самой же кошке пришлось полечиться у ветеринара и пройти курс приема медикаментов.
— Кошечка эта вообще попала к нам в 2016 году. Ее нашли волонтеры в мусорном баке. Так как кошка черная, ее никто не хотел брать, но стоило мне увидеть малышку, как стало понятно, что она станет членом нашей семьи, — пояснила сибирячка.
По словам женщины, сейчас питомица идет на поправку и уже заканчивает лечение.
Ранее в Новосибирске пожарные достали кота из-под завалов взорвавшегося дома на Линейной. Животное живое, очень громко мяукало.