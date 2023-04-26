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На Зорге полностью выгорела квартира в девятиэтажке — фото с места пожара

Из огня спасли женщину, ее доставили в больницу

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Пожарные прибыли на место через 7 минут

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В Кировском районе Новосибирска сегодня, 26 апреля, произошел пожар в 9-этажном доме на улице Зорге. Как рассказали в пресс-службе МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 12:47.

Сотрудники МЧС приехали на место пожара через 7 минут. В это время из окна квартиры на втором этаже шел густой дым.

Эвакуировали 9 детей

Эвакуировали 9 детей

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— Одновременно с тушением возгорания сотрудники МЧС осуществляли эвакуацию людей из подъезда. Из горящей квартиры пожарные спасли женщину, ее с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи. Помощь огнеборцев потребовалась еще 26 жильцам дома, в том числе девять детей — их эвакуировали при помощи спасустройств, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Одна из жительниц пострадала

Одна из жительниц пострадала

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Огонь ликвидировали в течение часа. Предварительно, площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте работали 28 человек.

Вчера, 25 апреля, в Новосибирске загорелся деревянный двухэтажный дом. Инцидент произошел на Бердском шоссе, 38 в Первомайском районе города.

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МЧСПожарЗоргеСпасателиКировский район
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