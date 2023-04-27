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«Она в критическом состоянии»: женщина, пострадавшая в пожаре на Зорге, находится на ИВЛ

Дочь сибирячки говорит, что прогнозов врачи не дают

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Женщину эвакуировали из сгоревшей квартиры и увезли в больницу

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Женщина, пострадавшая во время пожара на улице Зорге 26 апреля, находится в тяжелом состоянии. 57-летняя женщина получила ожог 97% поверхности тела.

— Она не скончалась. Мы звонили, она в очень критическом, тяжелом состоянии. Прогноза никто не дает. Она на искусственной вентиляции легких, угарным газом надышалась. 97% ожога, — рассказала дочь пострадавшей Любовь 27 апреля.

В пресс-службе Областной больницы корреспонденту НГС подтвердили, что женщина находится в тяжелом состоянии.

Пожар на Зорге произошел накануне днем. Огонь ликвидировали в течение часа, на месте работали 28 сотрудников МЧС. Пострадавшую женщину увезли в больницу. Ее дочь рассказала, как началось возгорание.

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