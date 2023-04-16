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Землетрясение произошло в Искитимском районе — толчок произошел в 4 утра

В эпицентре интенсивность была 3,7 балла

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Толчок зафиксировали в «Единой геофизической службе РАН»

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В Искитимском районе Новосибирской области сегодня, 16 апреля, произошло землетрясение. Как сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН, магнитуда была 3,2.

Землетрясение было недалеко от Новосибирска

Землетрясение было недалеко от Новосибирска

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Толчок зафиксировали в 04:29. В эпицентре интенсивность была 3,7 балла.

В конце января в Искитимском районе также было зафиксировано землетрясение. Тогда магнитуда была всего 2,0. В начале января в Искитимском районе за сутки зафиксировали сразу 2 землетрясения. Одно произошло в Гусельниковском сельсовете, второе — в Усть-Чемском.

ЗемлетрясениеКартыИскитимский район
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