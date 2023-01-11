В Искитимском районе зафиксировали землетрясение

11 января в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Сообщение от центра пришло в 13:45. Магнитуда землетрясения составила 1,6. Судя по координатам, эпицентр располагался недалеко от Колыванского разреза. В типе сейсмического события указано «взрывные работы на карьере».
Осенью в Купинском районе произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его почувствовали жители соседних районов. Землетрясение стало одним из самых сильных за год.