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Тема дняЗемлетрясение под Новосибирском
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Землетрясение произошло под Искитимом — эпицентр находится недалеко от угольного разреза

Тип сейсмического события — «взрывные работы на карьере»

2 400

Магнитуда землетрясения составила 2,0

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Землетрясение зафиксировали в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района 25 января. Эпицентр находится примерно в 63 километрах от Новосибирска.

Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Магнитуда землетрясения составила 2,0. Судя по координатам, эпицентр располагался недалеко от восточного участка Колыванского разреза. В типе сейсмического события указано «взрывные работы на карьере».

Сообщение от центра пришло в 14:05

Сообщение от центра пришло в 14:05

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В начале января в Искитимском районе за сутки зафиксировали сразу 2 землетрясения. Одно произошло в Гусельниковском сельсовете, второе — в Усть-Чемском.

РАНСейсмологиУгольный разрезГеофизика
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