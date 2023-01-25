Землетрясение произошло под Искитимом — эпицентр находится недалеко от угольного разреза

Землетрясение зафиксировали в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района 25 января. Эпицентр находится примерно в 63 километрах от Новосибирска.
Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Магнитуда землетрясения составила 2,0. Судя по координатам, эпицентр располагался недалеко от восточного участка Колыванского разреза. В типе сейсмического события указано «взрывные работы на карьере».
В начале января в Искитимском районе за сутки зафиксировали сразу 2 землетрясения. Одно произошло в Гусельниковском сельсовете, второе — в Усть-Чемском.