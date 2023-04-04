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Тема дняЗдание МВД в Бердске оцепили
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Здание МВД в Бердске оцепили, посетителей туда не пускают — что случилось

Ситуацию объяснил начальник местной полиции

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Инцидент произошел сегодня, 4 апреля

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В городе Бердске Новосибирской области сегодня, 4 апреля, оцепили здание МВД на Пушкина, 35. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил читатель НГС.

Как рассказали в издании «Бердск Онлайн» со ссылкой на начальника отдела МВД по Бердску Игоря Иуса, в здании проходят учения.

— Без паники! Сегодняшние учения — это часть ежедневных учений, которые проводятся в полиции. Они проводятся лишь по месту дислокации отдела, в других частях города ничего не запланировано, — цитирует начальник МВД.

Как уточнили в бердском издании, посетителей в здание не пускают.

В конце марта банк ВТБ на площади Калинина в Новосибирске оцепили из-за брошенной коробки.

МВДУченияБердск
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