Росгвардия сняла оцепление с ВТБ на площади Калинина — в банке и полиции объяснили инцидент

— Дополнительный офис возобновил работу после проверки по факту обнаружения бесхозного предмета. Сотрудники продолжают обслуживание в штатном режиме. Пока офис был закрыт, клиенты для решения финансовых вопросов могли воспользоваться устройствами самообслуживания группы ВТБ. Мы приносим извинения клиентам за возникшие неудобства, — ответили НГС в пресс-службе банка ВТБ.



Как сообщил источник НГС переполох произошел из-за оставленной в зоне банкоматов коробки. Внутри оказался сухпаек и мусор.