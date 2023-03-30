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Росгвардия сняла оцепление с ВТБ на площади Калинина — в банке и полиции объяснили инцидент

На месте работал кинолог

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Сегодня утром в банк пройти было невозможно

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Банк ВТБ на площади Калинина в Новосибирске оцепили из-за брошенной коробки. Инцидент произошел сегодня, 30 марта, около 10:00 в здании по адресу ул. Дуси Ковальчук, 179/5.

— Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. Он был обследован кинологом с собакой. Опасности не представляет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работали и сотрудники Росгвардии. В банке также прокомментировали инцидент.

— Дополнительный офис возобновил работу после проверки по факту обнаружения бесхозного предмета. Сотрудники продолжают обслуживание в штатном режиме. Пока офис был закрыт, клиенты для решения финансовых вопросов могли воспользоваться устройствами самообслуживания группы ВТБ. Мы приносим извинения клиентам за возникшие неудобства, — ответили НГС в пресс-службе банка ВТБ.

Как сообщил источник НГС переполох произошел из-за оставленной в зоне банкоматов коробки. Внутри оказался сухпаек и мусор.

В середине марта оперативники работали в здании банка «Левобережный», который ограбили более чем на 4 миллиона рублей.

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