Росгвардия сняла оцепление с ВТБ на площади Калинина — в банке и полиции объяснили инцидент

Банк ВТБ на площади Калинина в Новосибирске оцепили из-за брошенной коробки. Инцидент произошел сегодня,
— Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. Он был обследован кинологом с собакой. Опасности не представляет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На месте работали и сотрудники Росгвардии. В банке также прокомментировали инцидент.
— Дополнительный офис возобновил работу после проверки по факту обнаружения бесхозного предмета. Сотрудники продолжают обслуживание в штатном режиме. Пока офис был закрыт, клиенты для решения финансовых вопросов могли воспользоваться устройствами самообслуживания группы ВТБ. Мы приносим извинения клиентам за возникшие неудобства, — ответили НГС в пресс-службе банка ВТБ.
Как сообщил источник НГС переполох произошел из-за оставленной в зоне банкоматов коробки. Внутри оказался сухпаек и мусор.
В середине марта оперативники работали в здании банка «Левобережный», который ограбили более чем на 4 миллиона рублей.