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Новосибирец дважды пытался украсть из бара упаковку с пивом, а затем ударил ей бармена по голове — видео нападения

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»

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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения

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В Новосибирске в баре на улице Линейной потасовка между посетителем и барменом попала на видео. Инцидент произошел 11 марта.

Сибиряк попытался украсть упаковку пива, но его остановил продавец. Мужчина решил не сдаваться и попытался ограбить бар второй раз.

— Продавец попытался остановить злоумышленника, но мужчина ударил его по голове и скрылся. Общая сумма ущерба составила 4 тысячи рублей, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Произошедшее попало на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

11 марта в отдел полиции № 3 «Заельцовский» управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от работника бара, расположенного на улице Линейной. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил из заведения алкогольную продукцию.

В итоге полиция задержала 36-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В середине февраля в магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве.

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