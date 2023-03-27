Новосибирец дважды пытался украсть из бара упаковку с пивом, а затем ударил ей бармена по голове — видео нападения

В Новосибирске в баре на улице Линейной потасовка между посетителем и барменом попала на видео. Инцидент произошел
Сибиряк попытался украсть упаковку пива, но его остановил продавец. Мужчина решил не сдаваться и попытался ограбить бар второй раз.
— Продавец попытался остановить злоумышленника, но мужчина ударил его по голове и скрылся. Общая сумма ущерба составила
Произошедшее попало на видео.
11 марта в отдел полиции
В итоге полиция задержала 36-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по
В середине февраля в магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве.