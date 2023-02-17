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Массовая драка между покупателями и продавцами новосибирской «Пятерочки» попала на видео — что они не поделили

Сотрудникам магазина пришлось обращаться в полицию и к врачам

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Предполагаемые воры могут оказаться подростками

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В магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве. Инцидент произошел 9 февраля 2023 года и попал в объектив смартфона случайного свидетеля.

На кадрах один из посетителей, который стал причиной скандала, смог вырваться за пределы кассовой зоны, второго поймали на выходе из магазина.

— Он убегает! — кричит за кадром кто-то из персонала, и с беглецом вступают в драку сразу более 10 человек.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В качестве оружия участники использовали пластиковые корзинки и даже стул.

В пресс-службе регионального главка МВД НГС подтвердили, что 9 февраля 2023 года работники магазина «Пятерочка» заметили четверых молодых людей, прячущих товар с полок. Продавцы и охрана попытались их остановить, и между ними завязался конфликт, переросший в драку. Но когда приехала полиция, подозреваемые уже скрылись

— От потерпевших, получивших телесные повреждения, поступили заявления в полицию, также сообщения поступили из медицинских учреждений, в которые обратились работники магазина. Всем пострадавшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, — рассказали в полиции. Личности подозреваемых установлены, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их места нахождения и задержанию.

По результатам экспертизы будет принято решению о возбуждении уголовных дел.

НГС отправил запрос в компанию Х5Group по поводу произошедшего инцидента, но на момент публикации ответа не получил.

Ранее НГС писал о том, что охранник магазина «Пятерочка» напал на подростка и избежал наказания за это.

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