Массовая драка между покупателями и продавцами новосибирской «Пятерочки» попала на видео — что они не поделили

В магазине «Пятерочка» в Новосибирске на Кошурникова работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве. Инцидент произошел 9 февраля 2023 года и попал в объектив смартфона случайного свидетеля.
На кадрах один из посетителей, который стал причиной скандала, смог вырваться за пределы кассовой зоны, второго поймали на выходе из магазина.
— Он убегает! — кричит за кадром кто-то из персонала, и с беглецом вступают в драку сразу более 10 человек.
В качестве оружия участники использовали пластиковые корзинки и даже стул.
В пресс-службе регионального главка МВД НГС подтвердили, что 9 февраля 2023 года работники магазина «Пятерочка» заметили четверых молодых людей, прячущих товар с полок. Продавцы и охрана попытались их остановить, и между ними завязался конфликт, переросший в драку. Но когда приехала полиция, подозреваемые уже скрылись
— От потерпевших, получивших телесные повреждения, поступили заявления в полицию, также сообщения поступили из медицинских учреждений, в которые обратились работники магазина. Всем пострадавшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, — рассказали в полиции. Личности подозреваемых установлены, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их места нахождения и задержанию.
По результатам экспертизы будет принято решению о возбуждении уголовных дел.
НГС отправил запрос в компанию Х5Group по поводу произошедшего инцидента, но на момент публикации ответа не получил.
Ранее НГС писал о том, что охранник магазина «Пятерочка» напал на подростка и избежал наказания за это.