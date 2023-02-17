Массовая драка между покупателями и продавцами новосибирской «Пятерочки» попала на видео — что они не поделили

На кадрах один из посетителей, который стал причиной скандала, смог вырваться за пределы кассовой зоны, второго поймали на выходе из магазина.

— Он убегает! — кричит за кадром кто-то из персонала, и с беглецом вступают в драку сразу более 10 человек.