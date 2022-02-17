Охранник избежал наказания за нападение на подростка в супермаркете — мама мальчика недовольна

Следователи прекратили уголовное дело против охранника «Пятерочки», который напал на 13-летнего мальчика 19 октября 2021 года в магазине на проспекте Дзержинского. Об этом сегодня НГС сообщила мама мальчика.
По словам матери пострадавшего, в тот день 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Как она утверждает, у мальчика в этом месте ранее был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе — в итоге этот удар ухудшил его здоровье. В холдинге X5 Group тогда сообщали, что мальчик сам спровоцировал охранника, 40 минут бегая по залам и прячась от него. Сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Следователи закрыли уголовное дело, так как судмедэкспертиза не определила степень вреда здоровью. Как мне объяснили — у ребенка же не было синяков и кровоподтеков. А ушиб не является вредом для здоровья, — обратилась вновь в редакцию возмущенная мама пострадавшего подростка Татьяна. — Постановление от СК я так и не получила, меня с ним никто не ознакомил. Со следователем, которая вела наше дело, связывались. Она ответила, что материалы дела отправили в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения, а постановление мне они отправили почтой.
Также Татьяна прислала в редакцию ответ и от МВД — административное дело по побоям против мужчины также было прекращено, так как не было установлено состава административного правонарушения.
— Исходя из всего этого получается, что теперь любой охранник магазина может вот так поступить и он останется безнаказанным, — возмущается Татьяна.
В СУ СК РФ по Новосибирской области подтвердили информацию об отказе в возбуждении дела, не став сообщать подробности. Корреспондент НГС отправила запрос в областное управление МВД с просьбой уточнить причины прекращения административного дела.
Управляющая магазином на Дзержинского Мария Аблякимова отказалась комментировать ситуацию. Редакция обратилась за комментариями в X5 Group, которой принадлежат магазины «Пятерочка».
Компания, в которой работал охранник, юридически зарегистрирована в Тольятти. ООО ЧОО «ЦСМ "Гром"», по данным «Контур.Фокуса», — малое предприятие с численностью в 57 человек. Выручка за 2020 год составила 130,1 миллиона рублей, а прибыль — 624 тысячи. Компания также участвует в госзакупках, но в Самарской области.
Корреспондент НГС также позвонила по имеющимся телефонам фирмы, трубку взял мужчина, сказал, что не имеет отношения к этой фирме, и бросил трубку.
Ранее житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятерочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе и оказался в итоге в травмпункте. В очереди разгорелся конфликт, закончившийся дракой.