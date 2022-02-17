Охранник избежал наказания за нападение на подростка в супермаркете — мама мальчика недовольна

Следователи прекратили уголовное дело против охранника «Пятерочки», который напал на 13-летнего мальчика 19 октября 2021 года в магазине на проспекте Дзержинского. Об этом сегодня НГС сообщила мама мальчика.

По словам матери пострадавшего, в тот день 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Как она утверждает, у мальчика в этом месте ранее был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе — в итоге этот удар ухудшил его здоровье. В холдинге X5 Group тогда сообщали, что мальчик сам спровоцировал охранника, 40 минут бегая по залам и прячась от него. Сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

