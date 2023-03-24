Мальчику в лицо прилетели качели на прогулке в частном садике — ребенку удалили несколько зубов

21 марта в частном детском саду Новосибирска
Скорую в саду вызывать не стали
Екатерина Корчагина водила сына Ярослава в «Седьмой лепесток» на Немировича-Данченко два года, недавно привела сюда и младшего сына.
— У меня младший ребенок ходит на полдня в сад, а Ярослав — на полный день. Как обычно, я пришла в сад, чтобы забрать младшего домой, но тут мне вывели старшего сына с распухшим лицом и окровавленным ртом. Я спросила, что случилось, мне сказали, что сын поскользнулся и упал под качели, и пояснили, что ничего серьезного. Я тут же заглянула сыну в рот и увидела, что там всё распухло. Мы сразу же поехали в больницу, — пояснила НГС Екатерина Корчагина.
Как рассказала сибирячка, у Ярослава диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и трещину в верхней челюсти и раздробленность зубов. Заключения врачей есть в распоряжении редакции. 22 марта мальчику провели первую операцию по удалению поврежденных зубов, вторая пройдет сегодня, 24 марта.
Уже позже на видео с камер Екатерина увидела, что сын получил удар по лицу железными качелями, когда подошел к ним. По словам сибирячки, воспитатель не стала вызывать скорую помощь, когда произошел инцидент, и о травме сына женщина узнала лишь через час, когда пришла в сад.
— Когда я отправила справку заведующей, она мне не поверила, что у Ярослава такая сильная травма. Вчера я ходила в детский сад, и заведующая мне предлагала 70 тысяч рублей, чтобы я забрала заявление из Следственного комитета. Также она хотела, чтобы мы составили с их юристом соглашение, что я не имею никаких претензий к ней и детскому саду, — пояснила Екатерина.
По словам женщины, заведующая так и не принесла извинения за происшествие. Екатерина заявила в разговоре с НГС, что после инцидента она разорвала договор с детским садом.
Воспитатель отвлеклась на других детей
Заведующая садом Наталья Кутенева подтвердила редакции НГС, что Ярослав действительно получил травму во время прогулки.
— Да, я знаю, что такой инцидент произошел. Сейчас мы выясняем все обстоятельства произошедшего. Отмечу, что у этой семьи нет договора с детским садом. Мы несколько раз давали Екатерине договор на подпись, она забирала документы, но не вернула их, — утверждает Кутенева.
По словам заведующей, в тот день на площадке находилось 15 детей, там они были вместе с воспитателем. Как пояснила педагог, инцидент произошел, когда воспитатель отвлеклась на других детей.
— У меня работают очень квалифицированные воспитатели, это подтверждается документально, грамотами и наградами. Это ситуация — это несчастный случай, который может произойти с любым родителем и с людьми, которые работают с детьми. Мы очень переживаем за здоровье ребенка, надеемся, что он быстро поправится, — пояснила заведующая.
Также Наталья Кутенева ответила на вопрос, действительно ли она предлагала деньги Екатерине в обмен на то, чтобы она забрала заявление.
— Вчера мы с ней встретились, чтобы поговорить по данной ситуации. В разговоре я предложила ей деньги именно на лечение ребенка, а не для того, о чем заявляет Екатерина, — сообщила педагог.
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что проводят проверку после происшествия с мальчиком.
— Следственным отделом по Кировскому району СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей, — сообщили в ведомстве.
В августе 2022 года НГС рассказывал о происшествии с ребенком в детском саду Советского района. Тогда 5-летняя девочка упала с самоката и разбилась насмерть в детском саду.