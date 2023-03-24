Мальчику в лицо прилетели качели на прогулке в частном садике — ребенку удалили несколько зубов

Как рассказала сибирячка, у Ярослава диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и трещину в верхней челюсти и раздробленность зубов. Заключения врачей есть в распоряжении редакции. 22 марта мальчику провели первую операцию по удалению поврежденных зубов, вторая пройдет сегодня, 24 марта.

Уже позже на видео с камер Екатерина увидела, что сын получил удар по лицу железными качелями, когда подошел к ним. По словам сибирячки, воспитатель не стала вызывать скорую помощь, когда произошел инцидент, и о травме сына женщина узнала лишь через час, когда пришла в сад.