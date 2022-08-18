«Ребенка откачивали в течение 10 минут»: 5-летняя девочка упала с самоката и разбилась насмерть в детском саду
На территории сада, по словам отца, некачественный асфальт
В Новосибирске днем 18 августа в детском саду № 280 в Советском районе погибла пятилетняя девочка. Об этом журналистам НГС сообщил ее отец.
По словам Вячеслава Алексеева, о трагедии он узнал от жены, когда был на работе.
— Мне позвонила супруга, сказала, что ребенок не дышит. Я находился недалеко, приехал на место буквально за пять минут. Здесь уже была реанимация, ребенка откачивали в течение 10 минут. В итоге ничего не получилось, — пояснил Вячеслав Алексеев.
Как известно мужчине, его дочь каталась по территории сада на самокате, когда налетела на кочку и упала.
— Я много раз предлагал запретить самокаты на территории детского сада, так как асфальтовое покрытие не позволяет кататься на них, — пояснил сибиряк.
В детском саду журналисту НГС заявили, что комментарии по происшествию не дают.
В пресс-службах Следственного комитета и ГУ МВД по области НГС сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.
В середине июля в новосибирской больнице после плановой операции умерла 6-месячная девочка — следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.