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Срочно5-летняя девочка погибла в детском саду
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«Ребенка откачивали в течение 10 минут»: 5-летняя девочка упала с самоката и разбилась насмерть в детском саду

На территории сада, по словам отца, некачественный асфальт

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Детский сад располагается на Красноуфимской

Детский сад располагается на Красноуфимской

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В Новосибирске днем 18 августа в детском саду № 280 в Советском районе погибла пятилетняя девочка. Об этом журналистам НГС сообщил ее отец.

По словам Вячеслава Алексеева, о трагедии он узнал от жены, когда был на работе.

— Мне позвонила супруга, сказала, что ребенок не дышит. Я находился недалеко, приехал на место буквально за пять минут. Здесь уже была реанимация, ребенка откачивали в течение 10 минут. В итоге ничего не получилось, — пояснил Вячеслав Алексеев.

Как известно мужчине, его дочь каталась по территории сада на самокате, когда налетела на кочку и упала.

— Я много раз предлагал запретить самокаты на территории детского сада, так как асфальтовое покрытие не позволяет кататься на них, — пояснил сибиряк.

В детском саду журналисту НГС заявили, что комментарии по происшествию не дают.

В пресс-службах Следственного комитета и ГУ МВД по области НГС сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

В середине июля в новосибирской больнице после плановой операции умерла 6-месячная девочка — следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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