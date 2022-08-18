«Ребенка откачивали в течение 10 минут»: 5-летняя девочка упала с самоката и разбилась насмерть в детском саду

В Новосибирске днем 18 августа в детском саду № 280 в Советском районе погибла пятилетняя девочка. Об этом журналистам НГС сообщил ее отец.



По словам Вячеслава Алексеева, о трагедии он узнал от жены, когда был на работе.



— Мне позвонила супруга, сказала, что ребенок не дышит. Я находился недалеко, приехал на место буквально за пять минут. Здесь уже была реанимация, ребенка откачивали в течение 10 минут. В итоге ничего не получилось, — пояснил Вячеслав Алексеев.

