Фура Мercedes вылетела в кювет и перевернулась на новосибирской трассе

В Новосибирской области утром 6 марта фура Мercedes вылетела на обочину и перевернулась. Сообщение об этом появилось в группе «Новости дня Каинск Барабинск». Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 6:40 утра.
— В результате дорожного транспортного происшествия был травмирован 60-летний водитель, на данный момент ему оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место происшествия, — рассказали в полиции.
Обстоятельства происшествия сотрудники ГИБДД продолжают выяснять.
На прошлой неделе, 5 марта, фура вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Коченево.