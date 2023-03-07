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Фура Мercedes вылетела в кювет и перевернулась на новосибирской трассе

Пострадал 60-летний водитель

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ДТП произошло вчера, 6 марта

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В Новосибирской области утром 6 марта фура Мercedes вылетела на обочину и перевернулась. Сообщение об этом появилось в группе «Новости дня Каинск Барабинск». Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 6:40 утра.

— В результате дорожного транспортного происшествия был травмирован 60-летний водитель, на данный момент ему оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место происшествия, — рассказали в полиции.

Обстоятельства происшествия сотрудники ГИБДД продолжают выяснять.

На прошлой неделе, 5 марта, фура вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Коченево.

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