СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 75.46
eur 80.05
Тема дняМобилизованный погиб на СВО
Все новости
Все новости

Фура вылетела в кювет в Коченево — видео с места

Машина завалилась на бок

2 255

В аварии никто не пострадал

Поделиться

Ночью 5 марта фура вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Коченево.

— ДТП произошло ночью, сотрудники Госавтоинспекции на место выезжали. Пострадавших нет, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Видео с места аварии выложили в телеграм-канале «АСТ 54 Black».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / T.me

Похожая авария произошла в январе на трассе недалеко от Мошково. В тот день в области была непогода, в Алтайском крае дорожники даже запретили движение по участку федеральной трассы от Барнаула до границы с Казахстаном.

По теме

ГУ МВД по Новосибирской областиАварияЗанос на трассе
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter