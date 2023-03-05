Фура вылетела в кювет в Коченево — видео с места

Ночью 5 марта фура вылетела в кювет и перевернулась на трассе в Коченево.
— ДТП произошло ночью, сотрудники Госавтоинспекции на место выезжали. Пострадавших нет, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Видео с места аварии выложили в телеграм-канале «АСТ 54 Black».
Похожая авария произошла в январе на трассе недалеко от Мошково. В тот день в области была непогода, в Алтайском крае дорожники даже запретили движение по участку федеральной трассы от Барнаула до границы с Казахстаном.