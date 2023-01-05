На Алтае закрыли участок федеральной трассы из-за метели и снегопада

Дорожники Алтайского края на время ограничили движение по федеральной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан. Для движения закрыт участок протяженностью более 320 км, говорится в сообщении на сайте ФКУ Упрдор «Алтай».
Причиной закрытия трассы стала непогода: снегопад, метель с порывами ветра до 24 метров в секунду. Сейчас видимость на автодороге сильно снижена.
Ограничения напрямую касаются водителей большегрузов и пассажирских автобусов. Водителям легкового транспорта дорожники настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в сторону границы с Казахстаном.
— Для автомобилистов подготовлены парковки на всей протяженности автодороги возле объектов сервиса, — говорится в сообщении.
По данным КГКУ «Алтайавтодор», на момент 5 января в Алтайском крае из-за непогоды также ограничено движение на участках краевых трасс: К-09 — от Курьиинского района до казахстанской границы, К-03 — между Рубцовском и Змеиногорском, К-26 — на всём протяжении между селами Горняк и Староалейское.
В Новосибирской области на сегодняшний день обошлось без перекрытий. В пресс-службе регионального ТУАД сообщили, что проезд обеспечен по всем автодорогам, на проезжих частях ежедневно работают около 700 единиц техники.
Накануне новосибирский блогер Ольга Платонова опубликовала видео, как на Чуйском тракте сильный ветер сносит вертолет, кружащий вдоль автомобильной трассы.