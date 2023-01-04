«Ничего не видно, сильнейший ветер»: из-за непогоды вертолет снесло над Чуйским трактом — видео

Отметим, на сайте Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указано, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра доходили до 25 метров в секунду.

Из-за непогоды в Алтайском крае закрыли три дороги. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, ограничения ввели для снижения риска ДТП и обеспечения работы дорожной техники. Речь идет о дорогах К-03 (от города Змеиногорска до Рубцовска), К-09 (от населенного пункта Поспелиха до границы с Казахстаном), К-2 (от населенного пункта Староалейское до населенного пункта Веселоярск).