«Ничего не видно, сильнейший ветер»: из-за непогоды вертолет снесло над Чуйским трактом — видео

Днем 4 января сильный ветер снес вертолет над федеральной автодорогой «Чуйский тракт». Как сообщила новосибирский блогер Ольга Платонова, инцидент произошел вблизи Барнаула Алтайского края. Сибирячка выложила видео с вертолетом в своих соцсетях.
В разговоре с НГС девушка уточнила, что воздушное судно находилось на уровне автомобилей.
— Ехали из Бийска в Новосибирск. Ничего не видно, сильнейший ветер. Вертолет пролетал перед Барнаулом, — сообщила НГС Ольга.
Отметим, на сайте Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указано, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра доходили до 25 метров в секунду.
Из-за непогоды в Алтайском крае закрыли три дороги. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, ограничения ввели для снижения риска ДТП и обеспечения работы дорожной техники. Речь идет о дорогах
В Новосибирской области в настоящее время не перекрывали дороги из-за погоды. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.
— Перерывов не было, проезд везде обеспечен. На трассах ежедневно работает техника, — сообщили в организации. — Максимум в эти дни было — 700 единиц вывели. В готовности: 1081 — зимняя техника и 200 единиц — круглогодичной.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 5 января в Новосибирской области столбик термометра в регионе упадет до отметки
— Днем местами метели. На дорогах гололедица, снежные заносы, — сообщили синоптики.
Накануне в Челябинске почти на пять часов задержали вылет самолета до Новосибирска. Там шел сильный снег. Аэропорт Челябинска закрывали «в связи с метеоусловиями».
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