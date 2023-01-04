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«Ничего не видно, сильнейший ветер»: из-за непогоды вертолет снесло над Чуйским трактом — видео

В Новосибирской области в ближайшие дни прогнозируются метели

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Воздушное судно пролетало рядом с Барнаулом

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Днем 4 января сильный ветер снес вертолет над федеральной автодорогой «Чуйский тракт». Как сообщила новосибирский блогер Ольга Платонова, инцидент произошел вблизи Барнаула Алтайского края. Сибирячка выложила видео с вертолетом в своих соцсетях.

В разговоре с НГС девушка уточнила, что воздушное судно находилось на уровне автомобилей.

— Ехали из Бийска в Новосибирск. Ничего не видно, сильнейший ветер. Вертолет пролетал перед Барнаулом, — сообщила НГС Ольга.

Отметим, на сайте Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указано, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра доходили до 25 метров в секунду.

Из-за непогоды в Алтайском крае закрыли три дороги. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, ограничения ввели для снижения риска ДТП и обеспечения работы дорожной техники. Речь идет о дорогах К-03 (от города Змеиногорска до Рубцовска), К-09 (от населенного пункта Поспелиха до границы с Казахстаном), К-2 (от населенного пункта Староалейское до населенного пункта Веселоярск).

В Новосибирской области в настоящее время не перекрывали дороги из-за погоды. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.

— Перерывов не было, проезд везде обеспечен. На трассах ежедневно работает техника, — сообщили в организации. — Максимум в эти дни было — 700 единиц вывели. В готовности: 1081 — зимняя техника и 200 единиц — круглогодичной.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 5 января в Новосибирской области столбик термометра в регионе упадет до отметки -7… -12, местами до -17 градусов, днем воздух прогреется до -2… -7 градусов, местами похолодание до -12 градусов. В регионе ожидается небольшой, днем местами умеренный мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду ночью, местами порывы до 14 м/с, днем — 7–12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.

— Днем местами метели. На дорогах гололедица, снежные заносы, — сообщили синоптики.

Накануне в Челябинске почти на пять часов задержали вылет самолета до Новосибирска. Там шел сильный снег. Аэропорт Челябинска закрывали «в связи с метеоусловиями».

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