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Грузовая фура перевернулась на трассе под Новосибирском

Очевидец снял последствия ДТП на видео

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Водитель заметил фуру, лежащую на обочине у поселка Мошково

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Случайный свидетель снял на видео грузовую фуру, лежащую на боку на обочине трассы. Информация о возможных жертвах ДТП уточняется.

Автор видео пояснил, что заметил фуру на трассе недалеко от поселка Мошково. На записи видно, что тягач лежит на обочине дороги, сама фура — в кювете. Людей около грузового автомобиля нет.

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Последствия ДТП попали на видео

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

Редакция НГС направила запрос в управление ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

Сегодня в Алтайском крае дорожники запретили движение по участку федеральной трассы от Барнаула до границы с Казахстаном из-за непогоды. Ограничения касаются пассажирских автобусов и грузовых авто. Остальным водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок.

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