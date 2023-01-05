Грузовая фура перевернулась на трассе под Новосибирском

Случайный свидетель снял на видео грузовую фуру, лежащую на боку на обочине трассы. Информация о возможных жертвах ДТП уточняется.



Автор видео пояснил, что заметил фуру на трассе недалеко от поселка Мошково. На записи видно, что тягач лежит на обочине дороги, сама фура — в кювете. Людей около грузового автомобиля нет.