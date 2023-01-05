Грузовая фура перевернулась на трассе под Новосибирском

Случайный свидетель снял на видео грузовую фуру, лежащую на боку на обочине трассы. Информация о возможных жертвах ДТП уточняется.
Автор видео пояснил, что заметил фуру на трассе недалеко от поселка Мошково. На записи видно, что тягач лежит на обочине дороги, сама фура — в кювете. Людей около грузового автомобиля нет.
Редакция НГС направила запрос в управление ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
Сегодня в Алтайском крае дорожники запретили движение по участку федеральной трассы от Барнаула до границы с Казахстаном из-за непогоды. Ограничения касаются пассажирских автобусов и грузовых авто. Остальным водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок.