freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 74.71
eur 79.57
СрочноПропал 8-летний мальчик
Все новости
Все новости

В Омске «Мазда» влетела в трех пешеходов: момент аварии на тротуаре попал на видео

Тяжелые травмы получила 23-летняя девушка

1 818

За рулем «Мазды» был 28-летний водитель

Поделиться

Вчера, 26 февраля, в Омске «Мазда» влетела в трех пешеходов — машину выбросило на тротуар после ДТП.

Как передают наши коллеги из NGS55.RU, авария произошла в девятом часу вечера в Ленинском округе. Сотрудники ГИБДД предварительно выяснили, что 28-летний водитель автомобиля BMW двигался по проезду от улицы Серова в сторону улицы Карбышева.

На перекрестке с проспектом Карла Маркса, поворачивая налево, он столкнулся с «Маздой-Капеллой», которой управлял 28-летний мужчина.

Из-за этого «Мазду» отбросило на опору линий электропередач и трех пешеходов, которые шли по тротуару.

— В результате ДТП пострадали пешеходы: 23-летняя девушка находится в больнице с тяжелыми травмами, два молодых человека — 21 год и 20 лет — после оказания медицинской помощи отпущены, — сообщили в УМВД России по Омской области. Полиция ведет проверку.

Сегодня в Новосибирской области тоже произошло серьезное ДТП. На трассе в Тогучинском районе в аварии погибла одна пассажирка, и 6 человек пострадали. НГС в режиме онлайн рассказывает, что известно о случившемся.

По теме

ДТПАварияПострадал пешеход
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter