В Омске «Мазда» влетела в трех пешеходов: момент аварии на тротуаре попал на видео

Вчера, 26 февраля, в Омске «Мазда» влетела в трех пешеходов — машину выбросило на тротуар после ДТП.
Как передают наши коллеги из NGS55.RU, авария произошла в девятом часу вечера в Ленинском округе. Сотрудники ГИБДД предварительно выяснили, что
На перекрестке с проспектом Карла Маркса, поворачивая налево, он столкнулся с «Маздой-Капеллой», которой управлял
Из-за этого «Мазду» отбросило на опору линий электропередач и трех пешеходов, которые шли по тротуару.
— В результате ДТП пострадали пешеходы:
Сегодня в Новосибирской области тоже произошло серьезное ДТП. На трассе в Тогучинском районе в аварии погибла одна пассажирка, и 6 человек пострадали. НГС в режиме онлайн рассказывает, что известно о случившемся.