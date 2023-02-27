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Одна погибшая, шесть пострадавших: в режиме онлайн собираем всё, что известно о ДТП на новосибирской трассе

Авария произошла на встречной полосе

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Сегодня, 27 февраля, на встречной полосе в Тогучинском районе столкнулись автомобиль «Хонда-Аккорд» и маршрутка. Мы собираем всё, что известно о ДТП.

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Пострадали шесть человек: водители транспортных средств и четыре пассажира.

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В аварии погибла 30-летняя пассажирка легкового автомобиля «Хонда-Аккорд».

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что 32-летний водитель на автомобиле «Хонда-Аккорд» ехал по дороге К-19Р со стороны города Новосибирска в сторону города Ленинска-Кузнецкого. На 89-м километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Луидор», следовавшим по маршруту Кемерово — Обь.

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области показали кадры с места аварии.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба ГУ МВД по НСО

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Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите нам.

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