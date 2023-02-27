Автомобиль врезался в маршрутку под Новосибирском — погибла одна пассажирка, шесть человек пострадали

В Тогучинском районе Новосибирской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. В результате ДТП погибла одна пассажирка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 32-летний водитель на автомобиле «Хонда Аккорд» ехал по дороге К-19Р со стороны города Новосибирска в сторону города Ленинск-Кузнецкий. На 89-м километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Луидор», следовавшим по маршруту «Кемерово — Обь».
— В результате столкновения от полученных травм скончалась пассажирка легкового автомобиля, женщина 30 лет. Травмированы были также водители обоих транспортных средств, — отметили в пресс-службе.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 7 взрослых пассажиров. В больницу обратились четверо их них. Таким образом, вместе с двумя водителями пострадавших шестеро.
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