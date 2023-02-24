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СрочноДва человека погибли в ДТП с бензовозом на трассе
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Два человека погибли в ДТП с бензовозом на новосибирской трассе: подробности аварии

ДТП произошло утром 24 февраля

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На месте работали сотрудники МЧС

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Два человека погибли в ДТП с бензовозом МАН в Колыванском районе Новосибирской области. Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня, 24 февраля, в 08:50.

— 45-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Subaru Forester, двигалась по автодороге К-12р Новосибирск — Колывань — Томск со стороны Новосибирска в направлении поселка Колывань. На 40-м километре трассы водитель не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем МАН под управлением 27-летнего водителя, — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

Водитель и 48-летний пассажир Subaru погибли на месте. Пострадали 20-летний пассажир Subaru и водитель МАН. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина-пешеход.

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