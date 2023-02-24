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Жесткая авария с бензовозом под Новосибирском: на месте скорая и МЧС — кадры с последствиями

Новосибирец сообщил, что в автомобиле был ребенок, которого удалось спасти

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ДТП произошло возле Колывани

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На трассе рядом с рабочим поселком Колывань произошло ДТП, в котором столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Как сообщают в группе «АСТ-54», автомобиль превратился в груду металла.

На месте ДТП работают скорая помощь, ГИБДД и МЧС по Новосибирской области. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.

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Легковая машина сильно пострадала

Видео: АСТ-54

Очевидец сообщает о двух погибших.

— Ребеночка помог вытащить, скорая забрала, двое погибших, — рассказал подписчик группы «АСТ-54» в комментариях.

Корреспондент НГС обратилась в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.

Вечером 23 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Mercedes. Водитель иномарки влетел в НЕФАЗ на остановке общественного транспорта у дома № 10/1 на Вокзальной магистрали.

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ГИБДДДТПКолываньБензовоз
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