Жесткая авария с бензовозом под Новосибирском: на месте скорая и МЧС — кадры с последствиями

На трассе рядом с рабочим поселком Колывань произошло ДТП, в котором столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Как сообщают в группе «
На месте ДТП работают скорая помощь, ГИБДД и МЧС по Новосибирской области. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.
Очевидец сообщает о двух погибших.
— Ребеночка помог вытащить, скорая забрала, двое погибших, — рассказал подписчик группы «
Корреспондент НГС обратилась в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.
Вечером 23 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и Mercedes. Водитель иномарки влетел в НЕФАЗ на остановке общественного транспорта у дома