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Сработала пожарная сигнализация: у ТЦ «Мебель центр» заметили 4 пожарные машины

Предположительно, сигнализация сработала из-за отключения электричества

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Задымление в здании не обнаружено

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Вечером 20 февраля у ТЦ «Мебель центр» на Николая Островского заметили 4 пожарные машины. По словам спасателей, в здании сработала пожарная сигнализация.

— Сработала пожарная сигнализация. На место прибыли несколько пожарных расчетов. После осмотра здания задымление не обнаружено. Предположительно, сигнализация сработала из-за отключения электричества, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». В торговые центры поступили сообщения о минировании.

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