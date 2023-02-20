Сработала пожарная сигнализация: у ТЦ «Мебель центр» заметили 4 пожарные машины

Вечером 20 февраля у ТЦ «Мебель центр» на Николая Островского заметили 4 пожарные машины. По словам спасателей, в здании сработала пожарная сигнализация.
— Сработала пожарная сигнализация. На место прибыли несколько пожарных расчетов. После осмотра здания задымление не обнаружено. Предположительно, сигнализация сработала из-за отключения электричества, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МЧС.
Ранее в Новосибирске эвакуировали посетителей ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». В торговые центры поступили сообщения о минировании.