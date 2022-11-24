Поступают сообщения о минированиях: массовые эвакуации в торговых центрах проходят в Новосибирске

В Новосибирске из торговых центров эвакуируют посетителей сегодня, 24 ноября. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, поступают сообщения о минированиях объектов.
Посетителей уже вывели из ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». Возле объектов новосибирцы видят машины пожарных.
— Пожарные машины находятся на месте вызовов. Они реагируют в рамках межведомственного взаимодействия. Каких-либо возгораний в торговых центрах нет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В «Сибирском молле» трубку не берут, как и в ТРК «Ройял Парк».
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что «информации по данному факту нет», и посоветовали обратиться за комментариями в администрацию ТЦ.
Вечером 10 ноября в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». На стойку информации ТРЦ поступил анонимный звонок о минировании.