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Поступают сообщения о минированиях: массовые эвакуации в торговых центрах проходят в Новосибирске

На месте замечены пожарные машины

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Возле объектов новосибирцы видят машины пожарных

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В Новосибирске из торговых центров эвакуируют посетителей сегодня, 24 ноября. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, поступают сообщения о минированиях объектов.

Посетителей уже вывели из ТРЦ «Сибирский молл» и ТРК «Ройял Парк». Возле объектов новосибирцы видят машины пожарных.

— Пожарные машины находятся на месте вызовов. Они реагируют в рамках межведомственного взаимодействия. Каких-либо возгораний в торговых центрах нет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В «Сибирском молле» трубку не берут, как и в ТРК «Ройял Парк».

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что «информации по данному факту нет», и посоветовали обратиться за комментариями в администрацию ТЦ.

Вечером 10 ноября в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». На стойку информации ТРЦ поступил анонимный звонок о минировании.

АураСибирский МоллТЦЭвакуацияСообщение о возможном минировании
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