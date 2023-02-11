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Внедорожник вылетел с дороги и перевернулся около ТЦ «Континент» — видео с места ДТП

Авария случилась около остановки «Ж/м Плехановский»

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Машина перевернулась на бок

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Днем 11 февраля около ТЦ «Континент» на Кропоткина, 128а перевернулся внедорожник Ford Explorer. Машина вылетела в сугроб на обочине.

Видео с последствиями аварии в редакцию прислал читатель Константин.

— Что-то на дорогах стало твориться невообразимое. Рядом остановка, много людей, вроде без пострадавших, — рассказал Константин НГС.

На коротком ролике видно, что автомобиль вылетел на сугроб, напротив собрались люди. Рядом с перевернувшимся кроссовером стоит машина такси.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Константин, читатель НГС

НГС направил запрос в МВД по Новосибирской области, чтобы уточнить детали инцидента.

Похожая авария произошла в Новосибирске в середине июля. В результате ДТП на Бердском шоссе в районе остановки «Звездная» перевернулся автомобиль KIA Rio.

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