Внедорожник вылетел с дороги и перевернулся около ТЦ «Континент» — видео с места ДТП

Днем 11 февраля около ТЦ «Континент» на Кропоткина, 128а перевернулся внедорожник Ford Explorer. Машина вылетела в сугроб на обочине.
Видео с последствиями аварии в редакцию прислал читатель Константин.
— Что-то на дорогах стало твориться невообразимое. Рядом остановка, много людей, вроде без пострадавших, — рассказал Константин НГС.
На коротком ролике видно, что автомобиль вылетел на сугроб, напротив собрались люди. Рядом с перевернувшимся кроссовером стоит машина такси.
НГС направил запрос в МВД по Новосибирской области, чтобы уточнить детали инцидента.
Похожая авария произошла в Новосибирске в середине июля. В результате ДТП на Бердском шоссе в районе остановки «Звездная» перевернулся автомобиль KIA Rio.