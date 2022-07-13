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Автомобиль Kia Rio перевернулся на Бердском шоссе — пострадал водитель

Машина врезалась в Volvo

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За рулем был <nobr class="_">21-летний</nobr> водитель

За рулем был 21-летний водитель

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Сегодня утром, 13 июля, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись автомобили Volvo и Kia Rio. В результате Kia перевернулся в районе остановки «Звездная».

Инцидент произошел в 05:21 в Первомайском районе.

— Водитель на автомобиле Kia Rio двигался по улице Бердское шоссе со стороны Матвеевки в сторону разъезда Иня. При перестроении водитель Kia Rio не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался в попутном направлении, после чего водитель автомобиля Kia Rio совершил опрокидывание, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В результате 21-летний водитель Kia получил травмы. Его доставили в больницу.

В конце июня в Новосибирске автомобиль Toyota снес остановку в Советском районе. После этого машина перевернулась — она не подлежит восстановлению.

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