Водитель «Тойоты» снес остановку на Советском шоссе и перевернулся — машина восстановлению не подлежит

«Тойота-Королла» уничтожила остановку пассажирского транспорта на Советском шоссе под Новосибирском, а затем, перевернувшись, улетела в кювет.



ДТП произошло вечером 20 июня. На видео, предоставленном читателем НГС, видны обломки остановки и лежащий на крыше через несколько метров в кювете автомобиль. При этом машина получила настолько серьезные повреждения, что опознать ее марку с первого взгляда не удается.

