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Тема дняТойота снесла остановку на Советском шоссе
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Водитель «Тойоты» снес остановку на Советском шоссе и перевернулся — машина восстановлению не подлежит

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП

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В ДТП попали два автомобиля

В ДТП попали два автомобиля

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«Тойота-Королла» уничтожила остановку пассажирского транспорта на Советском шоссе под Новосибирском, а затем, перевернувшись, улетела в кювет.

ДТП произошло вечером 20 июня. На видео, предоставленном читателем НГС, видны обломки остановки и лежащий на крыше через несколько метров в кювете автомобиль. При этом машина получила настолько серьезные повреждения, что опознать ее марку с первого взгляда не удается.

Начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Анна Варновская сообщила, что в ДТП приняли участие два автомобиля.

— В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства столкновения двух транспортных средств уточняются, — добавила она.

Второй участник аварии ехал на отечественном авто

Второй участник аварии ехал на отечественном авто

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Судя по предоставленным ГИБДД фото, «Тойота-Королла» столкнулась с ВАЗ-2112. При этом Варновская подчеркнула, что информация о пострадавших не поступала. Очевидцы последствий ДТП в беседе с журналистом НГС отметили, что машины скорой помощи на месте аварии не заметили.

Неделю назад Honda вылетела на встречную полосу и перевернулась на крышу на Большевистской в Новосибирске. Пострадавших в результате аварии не было.

ДТПавариякюветперевернулся
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