Водитель «Тойоты» снес остановку на Советском шоссе и перевернулся — машина восстановлению не подлежит
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП
«Тойота-Королла» уничтожила остановку пассажирского транспорта на Советском шоссе под Новосибирском, а затем, перевернувшись, улетела в кювет.
ДТП произошло вечером 20 июня. На видео, предоставленном читателем НГС, видны обломки остановки и лежащий на крыше через несколько метров в кювете автомобиль. При этом машина получила настолько серьезные повреждения, что опознать ее марку с первого взгляда не удается.
Начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Анна Варновская сообщила, что в ДТП приняли участие два автомобиля.
— В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства столкновения двух транспортных средств уточняются, — добавила она.
Судя по предоставленным ГИБДД фото, «Тойота-Королла» столкнулась с ВАЗ-2112. При этом Варновская подчеркнула, что информация о пострадавших не поступала. Очевидцы последствий ДТП в беседе с журналистом НГС отметили, что машины скорой помощи на месте аварии не заметили.
Неделю назад Honda вылетела на встречную полосу и перевернулась на крышу на Большевистской в Новосибирске. Пострадавших в результате аварии не было.