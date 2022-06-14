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Honda вылетела на встречную полосу и перевернулась на крышу на Большевистской

Авария произошла сегодня ночью

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В ДТП никто не пострадал

В ДТП никто не пострадал

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Ночью 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска иномарка Honda Civic Ferio влетела в бетонный разделитель и перевернулась на крышу.

Как уточнили НГС в ГИБДД Новосибирска, авария произошла в 00:21 на Большевистской улице, рядом с остановкой «Храм Михаила Архангела».

— Наезд на препятствие, пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.

По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель седана двигался со стороны Речного вокзала в направлении Выборной, вылетел на встречную полосу через бетонный разделитель и опрокинулся на крышу.

В мае на улице Георгия Колонды столкнулись Toyota Corona Premio и Honda HR-V. Один из автомобилей от сильнейшего удара опрокинулся на крышу.

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