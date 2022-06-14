Honda вылетела на встречную полосу и перевернулась на крышу на Большевистской
Авария произошла сегодня ночью
Ночью 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска иномарка Honda Civic Ferio влетела в бетонный разделитель и перевернулась на крышу.
Как уточнили НГС в ГИБДД Новосибирска, авария произошла в 00:21 на Большевистской улице, рядом с остановкой «Храм Михаила Архангела».
— Наезд на препятствие, пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.
По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», водитель седана двигался со стороны Речного вокзала в направлении Выборной, вылетел на встречную полосу через бетонный разделитель и опрокинулся на крышу.
В мае на улице Георгия Колонды столкнулись Toyota Corona Premio и Honda HR-V. Один из автомобилей от сильнейшего удара опрокинулся на крышу.