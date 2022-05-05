Subaru Forester перевернулся на крышу после столкновения с Toyota Corona в Новосибирске

В ночь на четверг, 5 мая, в Новосибирске на улице Георгия Колонды столкнулись Toyota Corona Premio и Subaru.

Кадры с места жесткой аварии опубликовали в новосибирском паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»: один из автомобилей от сильнейшего удара опрокинулся на крышу.