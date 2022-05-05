Subaru Forester перевернулся на крышу после столкновения с Toyota Corona в Новосибирске
Иномарки столкнулись сегодня ночью на улице Георгия Колонды
В ночь на четверг, 5 мая, в Новосибирске на улице Георгия Колонды столкнулись Toyota Corona Premio и Subaru.
Кадры с места жесткой аварии опубликовали в новосибирском паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»: один из автомобилей от сильнейшего удара опрокинулся на крышу.
НГС обратился за комментарием по данному ДТП в отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска. На момент публикации этого материала ответа редакция не получила.
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