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Шел в колее пути: мужчина погиб под колесами поезда под Новосибирском

Житель Алтайского края не услышал предупреждающие сигналы

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Мужчина приехал в Новосибирскую область из Алтайского края

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Под Новосибирском мужчина погиб под колесами пассажирского поезда сегодня днем, 3 февраля.

Обстоятельства и причины инцидента выясняют следователи восточного управления на транспорте СК. Инцидент произошел на перегоне Обь — Чик, точное место трагедии пока не сообщают.

Как рассказали в ведомстве, погибший был жителем Алтайского края. По предварительной информации, он не соблюдал правила безопасности на железной дороги.

— Шел в колее пути и не услышал приближающегося пассажирского поезда, — рассказали о трагическом происшествии в СК. — Увидев человека на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

ЧП произошло сегодня днем

ЧП произошло сегодня днем

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Травмы оказались смертельными, мужчина погиб на месте.

Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ — Нарушение правил безопасности при эксплуатации и движении железнодорожного транспорта. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее НГС рассказывал о гибели 11-летней девочки на железной дороге в Дзержинском районе Новосибирска. Она каждый день пересекала рельсы по дороге в школу, «народная тропа» даже была отмечена на картах «2ГИС».

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