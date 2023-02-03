Шел в колее пути: мужчина погиб под колесами поезда под Новосибирском

Под Новосибирском мужчина погиб под колесами пассажирского поезда сегодня днем, 3 февраля.
Обстоятельства и причины инцидента выясняют следователи восточного управления на транспорте СК. Инцидент произошел на перегоне Обь — Чик, точное место трагедии пока не сообщают.
Как рассказали в ведомстве, погибший был жителем Алтайского края. По предварительной информации, он не соблюдал правила безопасности на железной дороги.
— Шел в колее пути и не услышал приближающегося пассажирского поезда, — рассказали о трагическом происшествии в СК. — Увидев человека на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
Травмы оказались смертельными, мужчина погиб на месте.
Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ — Нарушение правил безопасности при эксплуатации и движении железнодорожного транспорта. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее НГС рассказывал о гибели 11-летней девочки на железной дороге в Дзержинском районе Новосибирска. Она каждый день пересекала рельсы по дороге в школу, «народная тропа» даже была отмечена на картах «2ГИС».