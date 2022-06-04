«Видимо, в ступор встала»: как 11-летняя школьница погибла под колесами поезда — ее путь шел по «народной тропе»

Пока школьница подбирала то, что упало, ехала другая электричка. Машинист сразу начал подавать сигналы, но девочка не реагировала. По словам машиниста, которые пересказал Пименов, в последнюю секунду школьница успела отскочить от рельсов, но всё равно оставалась в габаритах поезда. Ее ударило вскользь.

— Там секунды. Машинист увидел с 250 метров. Она ребенок, растерялась, не знает что делать. Поезд сигналил. Она видимо в ступор встала, — поделился Иван Пименов.

Как сообщили в пресс-службе СК на транспорте, девочка скончалась от травм в больнице. По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).