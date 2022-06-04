«Видимо, в ступор встала»: как 11-летняя школьница погибла под колесами поезда — ее путь шел по «народной тропе»
2ГИС удалил смертельный путь из навигатора
«Народную тропу» через железную дорогу, где погибла 11-летняя девочка, перекрыли 31 мая. Школьницу 30 мая сбила электричка, когда она шла из школы. Корреспондент НГС побывала на месте трагедии, куда доехала вместе с представителями РЖД на электричке. Она поговорила с заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому управлению Иваном Пименовым о борьбе с нарушителями, летнем сезоне и гибели детей на путях. Во время поездки корреспондент увидела также, как женщина с ребенком перебегали дорогу по той же, но уже перекрытой, «народной тропе». Оказалось. что через нее ведет навигатор. Подробности — в нашем материале.
«Отпустили пораньше со школы»
В понедельник, 30 мая, 11-летнюю девочку с её друзьями отпустили пораньше со школы в Дзержинском районе.
— По предварительным данным, там были трое детей в возрасте от 10 до 11 лет. Девочка направлялась с группой ребятишек, проходил электропоезд по соседнему пути, они остановились, пропускали данный электропоезд. У нее в руках то ли грамота была, то ли еще какая-то вещь. Поезд проехал, у нее из рук это вырвалось. Ребятишки двое пошли, она решила подобрать то, что уронила, — описал Иван Пименов.
Пока школьница подбирала то, что упало, ехала другая электричка. Машинист сразу начал подавать сигналы, но девочка не реагировала. По словам машиниста, которые пересказал Пименов, в последнюю секунду школьница успела отскочить от рельсов, но всё равно оставалась в габаритах поезда. Ее ударило вскользь.
— Там секунды. Машинист увидел с 250 метров. Она ребенок, растерялась, не знает что делать. Поезд сигналил. Она видимо в ступор встала, — поделился Иван Пименов.
Как сообщили в пресс-службе СК на транспорте, девочка скончалась от травм в больнице. По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Навигатор показывает путь
В новосибирском РЖД рассказали, что девочка погибла на «народной тропе». Так называются несанкционированные переходы через железнодорожные пути. Как видно на фотографиях СК на транспорте, там была сооружена деревянная подложка, чтобы переходить было удобнее.
После смерти девочки эту «народную тропу» снова перекрыли. Деревянную дорожку разобрали, а рядом поставили бетонные блоки. На блоки повесили надпись, что проход запрещен.
Во время поездки к месту трагедии корреспондент НГС увидела следы «народной тропы». В это время железную дорогу по тропе пыталась пройти мать с дочкой. Женщина смотрела на бетонный блок, на котором было написано, что проход запрещен, оглянулась по сторонам и начала идти по рельсам. На противоположной стороне забор был наглухо перекрыт, и женщина развернулась.
После этого женщина подошла к участникам пресс-тура и спросила, как пройти железную дорогу. Ее отправили к официальному пешеходному переходу. Оказалась, что раньше женщина в этих местах не ходила, а к тропе ее вывел навигатор 2ГИС.
То, что навигатор 2ГИС показывает народную тропу как переход, оказалось неожиданно и для железнодорожников, и для журналистов. Иван Пименов же пообещал проработать этот вопрос с 2ГИС и властями.
В 2ГИС оперативно отреагировали на ситуацию и рассказали корреспонденту НГС, что такие пешеходные маршруты учитывают, в том числе и те тропы, по которым реально ходят люди. Картографы проверяют треки на местности, и, если нет перекрытий или запрещающих знаков, наносят тропинки на карту.
— О наличии тропы в этой локации сообщали также и пользователи — были уточнения, что в 2ГИС отсутствует пешеходная дорожка с более оптимальным маршрутом, которая отображается в других картах, эта дорожка не была закрыта, не имела запрещающих знаков, ей пользовались люди и просили отобразить ее на картах, — объяснили в 2ГИС.
В компании уточнили, что с 1 июня в сервис внесли изменения. Больше пешеходные маршруты по тропе через пути не строятся.
— Мы приняли решение скорректировать технологию работы с пешеходными тропами в целом — те дорожки, которые проходят через опасные для жизни места, например, железнодорожные пути, не будут отображаться в продукте и участвовать в построении маршрутов, даже если другие картографические сервисы будут предлагать более короткий маршрут. Эту работу мы планируем сделать за июнь, — подчеркнули в 2ГИС.
Летний час пик
В среднем летом машинист по пути из Новосибирска до Болотного применяет экстренное торможение около пяти раз. Железнодорожники бесконечно припоминают разнообразные случаи опасностей на путях.
— Я 31 мая возвращался из Бердска. Проезжаем то место, где была трагедия с двумя девочками. В 10 метрах от этого места поднимается два парня с велосипедами. 12–13 лет. Стоят уже на первом пути. На опору железную поставили два велосипеда. Они не в габарите были (поезд мог задеть их боком. — Прим. ред). Мы остановились, спросил, что они там делают. Мальчики, оказывается, по берегу катались и не знали, как подняться. Поднялись к путям, — рассказал Пименов.
С окончанием школьного периода на железной дороге начинается час пик, как называют его железнодорожники. Увеличивается количество травмированных. Сотрудники РЖД стараются заниматься профилактикой: ходят в школы, возят детей на экскурсии по железной дороге. Помимо этого, каждый год увеличивается количество пешеходных переходов.
— Мы каждый год строим минимум два пешеходных перехода. А это только выглядит недорого, на самом деле, основные затраты идут в электронику, в кабели. В прошлом году от 17 миллионов один переход стоил. Мы в этом году делаем в Сокуре и между станциями Крахаль и Восточная в Первомайском районе, — объясняет Иван Пименов.
В этом году также ввели новые звуковые сигналы. Как объясняет заместитель главного инженера, люди, живущие рядом с путями, привыкают к звукам поездов и электричек. Они могут не среагировать на звук, а необычные новые сигналы людей пугают.
Гибель двух девочек год назад
Популярные «народные тропы» перекрывают профнастилом. Это случилось и с тропой, которая была на перегоне Обское море — Болотное. Год назад там погибли две девочки.
— Мы перекрыли 540 метров из сплошного профнастила, загородили полностью. Еще и администрация оградила остановку «Береговая» низким забором, чтобы двойная защита была. Это в прошлом году всё сделано было. Очень много жалоб поступило, что людям неудобно ходить. Ну пройдите вы 300–400 метров, и вопросов нет. Там санкционированный проход. Мы закрываем дырки в заборах, их вырывают. Это невозможно, — рассказывает Иван Пименов.
С начала 2022 года на железной дороге в НСО было 26 случаев травмирования. 17 из них со смертельным исходом.
О том, как люди перебегают через пути и вырезают дыры в заборах, можете прочитать по ссылке.