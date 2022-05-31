Поезд насмерть сбил
11-летнюю девочку в Новосибирске
Следователи начали проверку
Вчера, 30 мая, на железнодорожном перегоне Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный поезд сбил
Как пояснили в Следственном комитете на транспорте, инцидент произошел в 12:20 на
— Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное торможение и подавал сигнал повышенной громкости, однако ввиду малого расстояния наезда предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась через несколько часов в больнице, — рассказали следователи.
По факту инцидента проводится доследственная проверка по
Летом 2021 года на перегоне станций Обское Море — Береговая электричка сбила двух