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Поезд насмерть сбил 11-летнюю девочку в Новосибирске

Следователи начали проверку

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Девочка перебегала пути перед двигающимся поездом, сообщили в СК

Девочка перебегала пути перед двигающимся поездом, сообщили в СК

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Вчера, 30 мая, на железнодорожном перегоне Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный поезд сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм она умерла в больнице.

Как пояснили в Следственном комитете на транспорте, инцидент произошел в 12:20 на 7-м пикете 334-го километра перегона Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный. Девочка перебегала пути перед движущимся поездом.

— Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное торможение и подавал сигнал повышенной громкости, однако ввиду малого расстояния наезда предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась через несколько часов в больнице, — рассказали следователи.

По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Летом 2021 года на перегоне станций Обское Море — Береговая электричка сбила двух 13-летних девочек. Их родители уверены, что трагедии можно было бы избежать, если бы в месте происшествия на железной дороге был мост или пешеходный переход.

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