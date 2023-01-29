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Одноклассница ударила ногой в лицо: Бастрыкин заинтересовался делом об избиении второклассницы в НСО

СМИ сообщили, что девочку ударили в школе

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Следователи проводят проверку

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о происшествии с избиением второклассницы в школе Новосибирской области. Как писали СМИ, девочку ударили ногой в лицо.

В Следственном комитете РФ сообщили, что ученицу второго класса школы в Новосибирской области одноклассница ударила ногой в лицо. В результате случившегося, как сообщают СМИ, девочка получила телесные повреждения.

— Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства произошедшего и представить доклад, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Следственный комитет по НСО проводит процессуальную проверку.

Недавно Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки смертельной аварии, в которой погибли четыре человека.

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Александр БастрыкинСледственный комитетИзбиениеШкола
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