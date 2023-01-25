СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняТоргуют просрочкой в Новосибирске
Все новости
Все новости

Бастрыкин заинтересовался ДТП со скорой в Новосибирской области — он потребовал доложить о ходе проверки

В аварии погибли четыре человека, еще трое пострадали

77

Полиция уже возбудила уголовное дело, но не исключено, что расследованием займется СК

Поделиться

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки смертельной аварии, которая произошла утром 24 января на Северном объезде Новосибирска.

— Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Бадулину А. Н. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, — сообщается на сайте Следственного комитета России.

Страшная авария произошла около 08:00. По предварительной информации, автомобиль скорой помощи по неустановленной пока причине налетел на бордюр и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси». От удара УАЗ загорелся. В аварии погибли 4 человека — водитель и фельдшер скорой, а также двое мужчин из легкового автомобиля, еще трое пострадали.

Накануне вечером полицейские возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, приведшее по неосторожности к гибели двух и более человек.

Ранее НГС писал о смертельной аварии с грузовиком. В ней погибли два человека.

По теме

Александр БастрыкинДТП с погибшимиСмертельное ДТПУголовное делоДТП со скорой
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter