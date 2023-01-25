Бастрыкин заинтересовался ДТП со скорой в Новосибирской области — он потребовал доложить о ходе проверки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки смертельной аварии, которая произошла утром
— Глава ведомства дал поручение
Страшная авария произошла около 08:00. По предварительной информации, автомобиль скорой помощи по неустановленной пока причине налетел на бордюр и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси». От удара УАЗ загорелся. В аварии погибли 4 человека — водитель и фельдшер скорой, а также двое мужчин из легкового автомобиля, еще трое пострадали.
Накануне вечером полицейские возбудили уголовное дело по
Ранее НГС писал о смертельной аварии с грузовиком. В ней погибли два человека.