Депутат пустился во все тяжкие и создал нарколабораторию на даче своего дедушки. Как его поймали?

— Хорошие ребята, да, хорошие, никто не спорит. Они были. И, может, сейчас такие. Но они стали заниматься противоправной деятельностью, — в день вынесения приговора судья прочитал им лекцию о морали. — У всех всё складывалось благополучно, и, видимо, не хватало некоторым, может, Бортникову, адреналина или еще чего-то. Вместо того чтобы спокойно жить, работать, воспитывать детей, которых они любят, они решили заработать денег путем производства наркотических средств.

