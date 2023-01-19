Депутат пустился во все тяжкие и создал нарколабораторию на даче своего дедушки. Как его поймали?

Экс-депутату «Единой России» из Ярославля Александру Бортникову и его друзьям — Егору Тарасову и Артему Лебедеву вынесли приговор за создание нарколаборатории. На троих наркобизнесмены получили больше 40 лет.
Цех по изготовлению мефедрона мужчины развернули на даче дедушки Бортникова. Подробную историю экс-депутата наркобизнесмена смотрите в видеосюжете наших коллег из 76.RU, который опубликован чуть выше.
Лаборатория проработала около четырех месяцев. Во время обыска сотрудники ФСБ нашли оборудование, сырье для мефедрона и первую партию товара. Обнаружили и нехилую заготовку: 17 килограммов наркотиков и 112 килограммов прекурсоров (вещества, используемые для приготовления наркотических и психотропных веществ).
Суд счел, что наркобизнесменам, которые не нуждались в деньгах (один был действующим депутатом, а другой сыном директора предприятия), не хватало адреналина.
— Хорошие ребята, да, хорошие, никто не спорит. Они были. И, может, сейчас такие. Но они стали заниматься противоправной деятельностью, — в день вынесения приговора судья прочитал им лекцию о морали. — У всех всё складывалось благополучно, и, видимо, не хватало некоторым, может, Бортникову, адреналина или еще чего-то. Вместо того чтобы спокойно жить, работать, воспитывать детей, которых они любят, они решили заработать денег путем производства наркотических средств.
После суда жена экс-депутата опубликовала в соцсетях письмо за подписью своего мужа. По его словам, приговор суда оказался слишком суров — якобы на него повлияла общественная огласка дела.