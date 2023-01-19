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Депутат пустился во все тяжкие и создал нарколабораторию на даче своего дедушки. Как его поймали?

Вместе со своими друзьями экс-депутат «Единой России» получил 40 лет лишения свободы на троих

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Александр Бортников получил 15 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строго режима

Видео: Елена Вахрушева / 76.RU

Экс-депутату «Единой России» из Ярославля Александру Бортникову и его друзьям — Егору Тарасову и Артему Лебедеву вынесли приговор за создание нарколаборатории. На троих наркобизнесмены получили больше 40 лет.

Цех по изготовлению мефедрона мужчины развернули на даче дедушки Бортникова. Подробную историю экс-депутата наркобизнесмена смотрите в видеосюжете наших коллег из 76.RU, который опубликован чуть выше.

Лаборатория проработала около четырех месяцев. Во время обыска сотрудники ФСБ нашли оборудование, сырье для мефедрона и первую партию товара. Обнаружили и нехилую заготовку: 17 килограммов наркотиков и 112 килограммов прекурсоров (вещества, используемые для приготовления наркотических и психотропных веществ).

Суд счел, что наркобизнесменам, которые не нуждались в деньгах (один был действующим депутатом, а другой сыном директора предприятия), не хватало адреналина.

— Хорошие ребята, да, хорошие, никто не спорит. Они были. И, может, сейчас такие. Но они стали заниматься противоправной деятельностью, — в день вынесения приговора судья прочитал им лекцию о морали. — У всех всё складывалось благополучно, и, видимо, не хватало некоторым, может, Бортникову, адреналина или еще чего-то. Вместо того чтобы спокойно жить, работать, воспитывать детей, которых они любят, они решили заработать денег путем производства наркотических средств.

После суда жена экс-депутата опубликовала в соцсетях письмо за подписью своего мужа. По его словам, приговор суда оказался слишком суров — якобы на него повлияла общественная огласка дела.

Единая РоссияДепутатНаркобизнесПроизводство наркотиков
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