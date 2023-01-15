Людей эвакуировали, приехали пожарные: из «Сан Сити» вывели всех посетителей в Новосибирске — что случилось

Всех посетителей вывели из МФК «Сан Сити» сегодня, 15 января, около 13:15. Сработала пожарная сигнализация, на место оперативно прибыли спасатели.



— Только что оттуда, с детьми были в игровой, началась чрезвычайная пожарная эвакуация, выходили через эвакуационный выход. Работало дымоудаление, — сообщила читательница НГС.