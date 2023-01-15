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Людей эвакуировали, приехали пожарные: из «Сан Сити» вывели всех посетителей в Новосибирске — что случилось

Произошедшее попало на видео

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Людей очень быстро вывели на улицу

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Всех посетителей вывели из МФК «Сан Сити» сегодня, 15 января, около 13:15. Сработала пожарная сигнализация, на место оперативно прибыли спасатели.

— Только что оттуда, с детьми были в игровой, началась чрезвычайная пожарная эвакуация, выходили через эвакуационный выход. Работало дымоудаление, — сообщила читательница НГС.

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Видео: читательница НГС

С парковки комплекса не выехать.

— Я был на фильме «Чебурашка» и началась сигнализация, приехали пожарные, сейчас всё стоит, не выехать, — сетует читатель.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области:

— Сработала автоматическая пожарная сигнализация, в ходе разведки горение и задымление не обнаружено, — ответили на запрос в ведомстве.

В декабре прошлого года учеников новосибирской гимназии эвакуировали с уроков.

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