Учеников новосибирской гимназии эвакуировали с уроков

В Новосибирске эвакуировали учеников гимназии
По словам читателя НГС, детей, которые учатся в первую смену, эвакуировали в ближайший техникум. Школьникам же, которые учатся во вторую смену, проведут дистанционные уроки. На место приехали кинологи.
В школе отказались разговаривать с корреспондентом НГС. Редакция также обратилась в пресс-службу ГУ МВД за комментарием, на момент публикации комментария не было.
Недавно мы писали, что в Новосибирске из торговых центров эвакуируют посетителей. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, поступают сообщения о минированиях объектов.