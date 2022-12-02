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Учеников новосибирской гимназии эвакуировали с уроков

По словам читателя НГС, учеников второй смены сегодня будут учить дистанционно

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Эвакуация произошла сегодня

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В Новосибирске эвакуировали учеников гимназии № 7 на Затулинке.

По словам читателя НГС, детей, которые учатся в первую смену, эвакуировали в ближайший техникум. Школьникам же, которые учатся во вторую смену, проведут дистанционные уроки. На место приехали кинологи.

В школе отказались разговаривать с корреспондентом НГС. Редакция также обратилась в пресс-службу ГУ МВД за комментарием, на момент публикации комментария не было.

Недавно мы писали, что в Новосибирске из торговых центров эвакуируют посетителей. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, поступают сообщения о минированиях объектов.

ШколаЭвакуация
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