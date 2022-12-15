Утром 15 декабря на промышленной площадке в Ангарске произошли серьезный пожар и взрыв — загорелась технологическая установка. Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, возможной причиной случившегося на площадке «Ангарской нефтехимической компании» могла стать загазованность систем технической установки.
Взрыв был такой силы, что сейсмологи зафиксировали после него подземные толчки. Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН рассказали, что сейсмостанция зафиксировала активность силой
— Так это был взрыв? Я живу в конце Ново-Ленино и в 6 утра проснулась от того, что качало. Торшер качался. Я на
Ангарчанин Олег, судя по его словам, стал невольным очевидцем случившегося:
— Как раз шел на автобус в 05:55, сначала вспышка в небе, думал, аварийкой кто моргает, а потом взрыв и волна тут же, крыша трещала у дома, мимо которого шел. А на работе уже ребята говорят, что в Иркутске взрывная волна была.
— Оценки интенсивности, по макросейсмическим данным, по шкале сейсмической активности составляют: Ангарск, Мегет, Мамоны, Столбова, Грановщина —
Пожар потушили спустя несколько часов. Как рассказал мэр Ангарска Сергей Петров, угрозы населению нет, а инцидент не повлиял на работу инфраструктуры. В близлежащих домах проведено обследование, повреждений не выявлено.
В результате случившегося погибли двое рабочих, четверо — получили травмы. Проверки проводят региональная прокуратура и Роспотребнадзор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».