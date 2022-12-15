— Так это был взрыв? Я живу в конце Ново-Ленино и в 6 утра проснулась от того, что качало. Торшер качался. Я на 17-м этаже живу. Я думала, это землетрясение было, — написала Олеся.



Ангарчанин Олег, судя по его словам, стал невольным очевидцем случившегося:



— Как раз шел на автобус в 05:55, сначала вспышка в небе, думал, аварийкой кто моргает, а потом взрыв и волна тут же, крыша трещала у дома, мимо которого шел. А на работе уже ребята говорят, что в Иркутске взрывная волна была.

