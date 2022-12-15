СЕЙЧАС -27°С
Пробки 4/10
usd 63.36
eur 67.45
Тема дняПроверят многодетную семью
Все новости
Все новости
Подробности

На заводе в Ангарске произошел мощный взрыв: в соседних домах обвалились потолки, а сейсмологи зафиксировали подземные толчки

Местные жители сначала подумали, что произошло землетрясение

1 387

Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров

Поделиться

Утром 15 декабря на промышленной площадке в Ангарске произошли серьезный пожар и взрыв — загорелась технологическая установка. Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, возможной причиной случившегося на площадке «Ангарской нефтехимической компании» могла стать загазованность систем технической установки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Небо озарила яркая вспышка

Видео: Ангарский сплетник / T.me

Взрыв был такой силы, что сейсмологи зафиксировали после него подземные толчки. Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН рассказали, что сейсмостанция зафиксировала активность силой 4 балла в районе Ангарска. Сильные толчки почувствовали и местные жители, рассказывают наши иркутские коллеги из IRCITY.RU. В соцсетях некоторые писали, что подумали о начавшемся землетрясении.

— Так это был взрыв? Я живу в конце Ново-Ленино и в 6 утра проснулась от того, что качало. Торшер качался. Я на 17-м этаже живу. Я думала, это землетрясение было, — написала Олеся.

Ангарчанин Олег, судя по его словам, стал невольным очевидцем случившегося:

— Как раз шел на автобус в 05:55, сначала вспышка в небе, думал, аварийкой кто моргает, а потом взрыв и волна тут же, крыша трещала у дома, мимо которого шел. А на работе уже ребята говорят, что в Иркутске взрывная волна была.

В рядом стоящих зданиях взрывной волной выбило окна, обвалились потолки

В рядом стоящих зданиях взрывной волной выбило окна, обвалились потолки

Поделиться

— Оценки интенсивности, по макросейсмическим данным, по шкале сейсмической активности составляют: Ангарск, Мегет, Мамоны, Столбова, Грановщина — 4 балла, Иркутск, Карлук, Шелехов — 3–4 балла, Малая Еланка, Малая Топка, Куда — 3 балла, Маркова — 2–3 балла, — отмечается в сообщении Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Так выглядят последствия взрыва в близлежащих зданиях

Видео: ДТП 38RUS Иркутск / T.me

Пожарные уже справились с огнем

Пожарные уже справились с огнем

Поделиться

Пожар потушили спустя несколько часов. Как рассказал мэр Ангарска Сергей Петров, угрозы населению нет, а инцидент не повлиял на работу инфраструктуры. В близлежащих домах проведено обследование, повреждений не выявлено.

В результате случившегося погибли двое рабочих, четверо — получили травмы. Проверки проводят региональная прокуратура и Роспотребнадзор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Иркутская областьВзрывПогибшиеПожарАнгарскСейсмоактивность
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter