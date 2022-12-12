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Без воды остались 670 зданий: прокуратура начала проверку после крупной коммунальной аварии под Новосибирском

Аварийное отключение произошло в селе Ленинском

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На месте аварии продолжают идти восстановительные работы

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В Новосибирской области прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения водоснабжения в селе Ленинском. Как сообщили в ведомстве, коммунальная авария произошла 12 декабря на улице 50 лет Октября.

— В результате порыва на сетях водоснабжения по улице 50 лет Октября произошло аварийное отключение водоснабжения в 670 индивидуальных жилых домах, школе, амбулатории, детском саду, администрации Морского сельсовета Новосибирского района, — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас идут работы по устранению порыва и ремонту сетей водоснабжения. Завершить ремонтные работы планируют 13 декабря.

Ранее без тепла почти на сутки остались 165 зданий в микрорайонах Подгорном и Южном города Искитима.

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