Без воды остались 670 зданий: прокуратура начала проверку после крупной коммунальной аварии под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения водоснабжения в селе Ленинском. Как сообщили в ведомстве, коммунальная авария произошла 12 декабря на улице 50 лет Октября.
— В результате порыва на сетях водоснабжения по улице 50 лет Октября произошло аварийное отключение водоснабжения в 670 индивидуальных жилых домах, школе, амбулатории, детском саду, администрации Морского сельсовета Новосибирского района, — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сейчас идут работы по устранению порыва и ремонту сетей водоснабжения. Завершить ремонтные работы планируют 13 декабря.
Ранее без тепла почти на сутки остались 165 зданий в микрорайонах Подгорном и Южном города Искитима.