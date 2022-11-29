Следователи заинтересовались инцидентом с девочкой, которой сломали спину во время урока в школе Новосибирска

Следователи оценят действия руководства и сотрудников школы
Как рассказала сестра пострадавшей девочки, на школьницу ногами прыгнул
— Организована доследственная проверка. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Свою проверку начали и Министерство образования Новосибирской области и департамент образования города. Что еще рассказала сестра пострадавшей, можно узнать здесь.