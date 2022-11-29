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Тема дняСК проверит школу, где девочка сломала позвоночник
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Следователи заинтересовались инцидентом с девочкой, которой сломали спину во время урока в школе Новосибирска

Начата проверка, действиям руководства учебного заведения дадут юридическую оценку

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Девочка находится в больнице. По словам ее сестры, у нее сломано два позвонка

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Следователи оценят действия руководства и сотрудников школы № 145 после того, как во время урока физкультуры шестикласснице сломали спину. Инцидент произошел вчера, 28 ноября.

Как рассказала сестра пострадавшей девочки, на школьницу ногами прыгнул 12-летний мальчик. По ее словам, сотрудники школы не вызвали скорую помощь, а попросили родственников забрать ребенка. В итоге девочка сейчас лежит в больнице, а ее сестра потребовала максимальной огласки инцидента.

— Организована доследственная проверка. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Свою проверку начали и Министерство образования Новосибирской области и департамент образования города. Что еще рассказала сестра пострадавшей, можно узнать здесь.

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