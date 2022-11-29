Минобр НСО начал проверку после того, как школьница сломала спину на уроке физкультуры

— Это было на уроке физкультуры. Учитель оказал первую помощь, но ему что сказали — то и сделал. Школа боится какой-то огласки. Прыгнул ей сверху на спину мальчик, очень сильно, и, по предварительным данным, сломал два позвонка, у нее сложный перелом спины, — объяснила сестра пострадавшей девочки Екатерина.