Минобр НСО начал проверку после того, как школьница сломала спину на уроке физкультуры

Министерство образования НСО и департамент образования города начали проверку инцидента в школе
— Это было на уроке физкультуры. Учитель оказал первую помощь, но ему что сказали — то и сделал. Школа боится какой-то огласки. Прыгнул ей сверху на спину мальчик, очень сильно, и, по предварительным данным, сломал два позвонка, у нее сложный перелом спины, — объяснила сестра пострадавшей девочки Екатерина.
Она заявила, что сотрудники школы не вызвали скорую помощь, а попросили родственников забрать ребенка. В итоге девочка сейчас лежит в больнице.
— По факту сообщений в СМИ и социальных медиа об инциденте в МБОУ СОШ
В начале этого года прокуратура Новосибирского района начала проверку после того, как 7-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника.