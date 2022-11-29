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Тема дняСК проверит школу, где девочка сломала позвоночник
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Минобр НСО начал проверку после того, как школьница сломала спину на уроке физкультуры

Старшая сестра пострадавшей утверждает, что сотрудники школы не вызвали скорую помощь

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Инцидент произошел во время физкультуры

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Министерство образования НСО и департамент образования города начали проверку инцидента в школе № 145 — шестиклассница сломала позвоночник во время урока.

— Это было на уроке физкультуры. Учитель оказал первую помощь, но ему что сказали — то и сделал. Школа боится какой-то огласки. Прыгнул ей сверху на спину мальчик, очень сильно, и, по предварительным данным, сломал два позвонка, у нее сложный перелом спины, — объяснила сестра пострадавшей девочки Екатерина.

Она заявила, что сотрудники школы не вызвали скорую помощь, а попросили родственников забрать ребенка. В итоге девочка сейчас лежит в больнице.

— По факту сообщений в СМИ и социальных медиа об инциденте в МБОУ СОШ № 145 города Новосибирска, в результате которого учащаяся образовательной организации получила перелом позвоночника, Министерством образования Новосибирской области совместно с Департаментом образования мэрии города Новосибирска проводится педагогическая проверка обстоятельств и достоверности произошедшего. По ее результатам будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, и приняты необходимые меры для исключения возникновения подобных ситуаций впредь, — прокомментировали ситуацию в Министерстве образования Новосибирской области.

В начале этого года прокуратура Новосибирского района начала проверку после того, как 7-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника.

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