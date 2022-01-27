7-летний мальчик сломал позвоночник во время прыжков на батуте в спорткомплексе под Новосибирском

Прокуратура Новосибирского района начала проверку после того, как 7-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника. Это произошло во время прыжков на батуте 15 января.
— В городскую детскую клиническую больницу скорой помощи 21 января поступил несовершеннолетний житель Новосибирска с диагнозом «закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом четвертого позвонка». События произошли в спортивно-развлекательном комплексе «Армада» в Краснообске. Травму ребенок получил, прыгая на батуте, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Следователи проводят проверку по факту получения травмы, результаты которой прокуратура взяла на контроль. Также прокуратура проверит исполнение владельцем батута законодательства о предоставлении услуг.
В комплексе «Армада» не смоги оперативно прокомментировать информацию об инциденте.
В начале января в Краснообске школьница сломала нос, когда прыгала на батуте. В «Армаде» пояснили, что это был несчастный случай.