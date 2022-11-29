«Прыгнул на спину и сломал ей позвоночник»: школьница оказалась в больнице после урока физкультуры

Шестиклассница оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры в Новосибирске. Инцидент произошел вчера, 28 ноября, около 14:00 в школе
— Это моя сестра родная. Ей 12 лет. Мама сейчас в ПДН. Вчера в 15:00 мне позвонили из школы, потому что мама на работе и не могла за ней прийти: «Приходите, забирайте ее. У нее, скорее всего, сломана спина». Я ответила: «В смысле приходите, забирайте? Вы можете скорую вызвать?» Она сказала: «Нет, приходите, забирайте, дома вызовете скорую», — вспоминает диалог сестра пострадавшей девочки Екатерина.
Она пришла в школу.
— А сестра не может ни ходить, ни стоять, ревет. Это было на уроке физкультуры. Учитель оказал первую помощь, но ему что сказали — то и сделал. Школа боится какой-то огласки. Прыгнул ей сверху на спину мальчик, очень сильно, и, по предварительным данным, сломал два позвонка, у нее сложный перелом спины, — объяснила девушка.
Сейчас пострадавшая уже в больнице. Семье, по словам сестры, пришлось отвезти ее к врачам самостоятельно, не дожидаясь скорой. Документы медицинские пока не выдали, только озвучили предварительный диагноз.
Екатерина сообщила, что мама пострадавшей сейчас находится в ПДН, а затем сразу поедет в больницу, поэтому поговорить с корреспондентом НГС не может. Пост с жалобой был опубликован и в группе «ЧП Новосибирск».
В школе
В начале этого года прокуратура Новосибирского района начала проверку после того, как