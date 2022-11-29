«Прыгнул на спину и сломал ей позвоночник»: школьница оказалась в больнице после урока физкультуры

— Это моя сестра родная. Ей 12 лет. Мама сейчас в ПДН. Вчера в 15:00 мне позвонили из школы, потому что мама на работе и не могла за ней прийти: «Приходите, забирайте ее. У нее, скорее всего, сломана спина». Я ответила: «В смысле приходите, забирайте? Вы можете скорую вызвать?» Она сказала: «Нет, приходите, забирайте, дома вызовете скорую», — вспоминает диалог сестра пострадавшей девочки Екатерина.