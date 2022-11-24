В Республике Алтай зафиксировали землетрясение

Утром 24 ноября в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,1. Его зафиксировали в Единой геофизической службе РАН, а Алтае-Саянском филиале.
Эпицентр события находился в Усть-Коксинском районе республики. Ближайший населенный пункт — село Абай. По данным ГУ МЧС России по Республике Алтай, толчки зафиксировали в 05:12.
— В 50-километровую зону попали 18 населенных пунктов Усть-Коксинского района: Карагай, Сугаш, Усть-Кокса, Амур, Абай, Банное, Баштала, Гагарка, Кайтанак, Кастахта, Красноярка, Мараловодка, Огневка, Сахсабай, Синий Яр, Талда, Тюгурюк, Юстик, — говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.
Местные жители не ощутили это землетрясение, погибших и пострадавших нет. Звонки в службу 112 не поступали.
В начале ноября землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Кемеровской области. Оно произошло в Таштагольском районе.