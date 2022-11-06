Второе за неделю землетрясение произошло в Кузбассе
Магнитуда толчков была 3,1
На юге Кузбасса зафиксировали землетрясение утром в воскресенье, 6 ноября. Как сообщили в NGS42.RU со ссылкой на специалистов Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 09:20.
Эпицентр землетрясения находился недалеко от поселка Каз в Таштагольском районе. В центре его интенсивность была 3,5 балла, а магнитуда — 3, 1.
Несколько местных жителей рассказали NGS42.RU, что не почувствовали землетрясения и не заметили качающихся предметов. В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области уточнили NGS42.RU, что звонков по поводу землетрясения от жителей региона не поступало.
В начале ноября в Кузбассе уже было землетрясение недалеко от Новокузнецка и Междуреченска. Магнитуда в эпицентре была 4,9.
В середине октября в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки почувствовали жители города.