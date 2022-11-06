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Тема дняЗемлетрясение в Кузбассе
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Второе за неделю землетрясение произошло в Кузбассе

Магнитуда толчков была 3,1

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Землетрясение было слабым

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На юге Кузбасса зафиксировали землетрясение утром в воскресенье, 6 ноября. Как сообщили в NGS42.RU со ссылкой на специалистов Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 09:20.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от поселка Каз в Таштагольском районе. В центре его интенсивность была 3,5 балла, а магнитуда — 3, 1.

Несколько местных жителей рассказали NGS42.RU, что не почувствовали землетрясения и не заметили качающихся предметов. В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области уточнили NGS42.RU, что звонков по поводу землетрясения от жителей региона не поступало.

В начале ноября в Кузбассе уже было землетрясение недалеко от Новокузнецка и Междуреченска. Магнитуда в эпицентре была 4,9.

В середине октября в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки почувствовали жители города.

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