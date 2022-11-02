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Несколько землетрясений произошло в Сибири: в Кузбассе толчки были рядом с Новокузнецком

Также землетрясение зафиксировали в Бурятии

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Землетрясение было недалеко от Новокузнецка

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В Кузбассе и Бурятии произошли землетрясения. По данным Алтае-Саянского филиала ЕГС, в Кузбассе толчки были недалеко от Новокузнецка и Междуреченска. Магнитуда в эпицентре была 4,9. Зафиксированы толчки в 23:29 часов 1 ноября.

Землетрясение зафиксировано поздно вечером

Землетрясение зафиксировано поздно вечером

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Также землетрясение было замечено в Бурятии, как сообщают МЧС со ссылкой на Байкальский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Там толчки произошли в 07:26 утра на территории Курумканского района.

— Магнитуда — 3,9. Эпицентр находился в 10 километрах юго-восточнее от поселка Алла Курумканского района. По предварительной информации, толчки не ощущались, — сообщили в МЧС Бурятии.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В середине октября в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки почувствовали жители города.

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