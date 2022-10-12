«Я проснулась от толчков, кошка спала на подоконнике»: как новосибирцы отреагировали на землетрясение в Купино
МЧС продолжает обследовать различные объекты
В новосибирском МЧС рассказали о последствиях купинского землетрясения магнитудой 4,8. Жители НСО почувствовали подземные толчки накануне,
Сегодня спасатели продолжают искать возможные последствия землетрясения.
— В настоящий момент работа комиссий по обследованию различных объектов продолжается. Это стандартное мероприятие при подобных событиях, — рассказал НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по НСО Артем Щербаков. — Пострадавших и разрушений не зарегистрировано. Также вчера в экстренные службы поступали единичные сообщения об ощущаемости сейсмособытия от жителей города Татарска и населенных пунктов Чистоозерного района.
Часть жителей Новосибирска тоже посчитали, что заметили толчки.
— Точное время не могу назвать, в районе часа-двух ночи я проснулась от того, что меня на кровати покачивает, — написала читательница НГС Ульяна. — Кошка при этом спала на подоконнике.
Сибирячка уточнила, что живет в районе ОбьГЭС. Также о том, что почувствовали толчки, написали жители высоток на Бориса Богаткова.
Гораздо отчетливее колебания земли почувствовали жители соседней Омской области.
— Около семи часов, сидя на диване, почувствовала толчок, — написала жительница города Калачинска.
Ранее НГС рассказывал, как землетрясение магнитудой 2,9 зарегистрировали в Искитимском районе в марте 2022 года в районе угольного разреза.