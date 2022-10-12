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«Я проснулась от толчков, кошка спала на подоконнике»: как новосибирцы отреагировали на землетрясение в Купино

МЧС продолжает обследовать различные объекты

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Спасатели проверяют социальные объекты и жилые дома со вчерашнего дня — они уверяют сибиряков, что это стандартная процедура при самом незначительном сейсмособытии

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В новосибирском МЧС рассказали о последствиях купинского землетрясения магнитудой 4,8. Жители НСО почувствовали подземные толчки накануне, 11 октября, около 20 часов. Их зафиксировал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сегодня спасатели продолжают искать возможные последствия землетрясения.

— В настоящий момент работа комиссий по обследованию различных объектов продолжается. Это стандартное мероприятие при подобных событиях, — рассказал НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по НСО Артем Щербаков. — Пострадавших и разрушений не зарегистрировано. Также вчера в экстренные службы поступали единичные сообщения об ощущаемости сейсмособытия от жителей города Татарска и населенных пунктов Чистоозерного района.

Часть жителей Новосибирска тоже посчитали, что заметили толчки.

— Точное время не могу назвать, в районе часа-двух ночи я проснулась от того, что меня на кровати покачивает, — написала читательница НГС Ульяна. — Кошка при этом спала на подоконнике.

Сибирячка уточнила, что живет в районе ОбьГЭС. Также о том, что почувствовали толчки, написали жители высоток на Бориса Богаткова.

Жертв и разрушений, по данным спасателей, нет

Жертв и разрушений, по данным спасателей, нет

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Гораздо отчетливее колебания земли почувствовали жители соседней Омской области.

— Около семи часов, сидя на диване, почувствовала толчок, — написала жительница города Калачинска.

Ранее НГС рассказывал, как землетрясение магнитудой 2,9 зарегистрировали в Искитимском районе в марте 2022 года в районе угольного разреза.

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