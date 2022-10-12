«Я проснулась от толчков, кошка спала на подоконнике»: как новосибирцы отреагировали на землетрясение в Купино

Сегодня спасатели продолжают искать возможные последствия землетрясения.

— В настоящий момент работа комиссий по обследованию различных объектов продолжается. Это стандартное мероприятие при подобных событиях, — рассказал НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по НСО Артем Щербаков. — Пострадавших и разрушений не зарегистрировано. Также вчера в экстренные службы поступали единичные сообщения об ощущаемости сейсмособытия от жителей города Татарска и населенных пунктов Чистоозерного района.