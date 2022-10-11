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В Новосибирской области произошло землетрясение — жители почувствовали толчки

Спасатели организовали на месте проверку социально значимых объектов

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Толчки зафиксировали в 20:10

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Вечером 11 октября в Купинском районе произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его почувствовали жители соседних районов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило в 20:10.

— Сейсмособытие магнитудой 4,8 в Купинском районе Новосибирской области. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности, — сообщили в ведомстве.

Спасатели организовали проверку социально значимых объектов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Магнитуда землетрясения составила 4,8

Магнитуда землетрясения составила 4,8

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В марте землетрясение зафиксировали в Усть-Чёмском сельсовете Искитимского района.

МЧС
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