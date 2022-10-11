В Новосибирской области произошло землетрясение — жители почувствовали толчки
Спасатели организовали на месте проверку социально значимых объектов
Вечером 11 октября в Купинском районе произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его почувствовали жители соседних районов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило в 20:10.
— Сейсмособытие магнитудой 4,8 в Купинском районе Новосибирской области. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности, — сообщили в ведомстве.
Спасатели организовали проверку социально значимых объектов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В марте землетрясение зафиксировали в Усть-Чёмском сельсовете Искитимского района.